Фестиваль международных видов спорта «Сильные фигуры» прошел в Подмосковье

В Московской области прошел пятый фестиваль международных видов спорта «Сильные фигуры». Соревнования впервые состоялись на гольф-курорте Links National Golf Club в Дмитровском городском округе.

Общий турнир выиграла команда капитана Дмитрия Сватковского, в состав которой вошли Мария Дидье, Вера Маркевич, Ксения Симановская и Сергей Лазарев. Их результат в командном турнире составил 179 ударов. Команда Сергея Нарышкина отстала всего на один удар — с ним играли Николай и Ирина Юденковы, Екатерина Малахова и Валерий Гаврилов. Третье место с суммарным результатом 183 удара заняла команда вице-спикера Госдумы Александра Жукова, в составе которой с ним играли Евгений Ковтун, Алексей Морозов, Наталья Гусева и Светлана Журова.

В индивидуальном зачете среди профессионалок победительницей стала Наталья Гусева, которой удалось пройти поле за 67 ударов. С результатом 70 ударов второе место заняла Александра Чекалина. На один удар ей уступила Екатерина Малахова, занявшая третье место.

Двукратная чемпионка мира и олимпийская медалистка, фигуристка Ирина Слуцкая также приняла участие в турнире по керлингольфу. Она призналась, что это был первый ее опыт и ей безумно понравился гольф. Спортсменка получила яркие эмоции от увиденного. К турниру по керлингольфу присоединилась и конькобежка, бронзовый призер сочинской Олимпиады, чемпионка Европы на дистанции 1000 метров Екатерина Шихова. Первое место заняла команда Николая и Ирины Юденковых, а также Владимира Седова. Команда Слуцкой, Екатерины Малаховой и Ксении Симановской заняла второе место. А третье — Шихова в команде с Валерием Гавриловым и Натальей Гусевой.

Фестиваль также посетил посол Кении в РФ Бен Огуту, который принял участие в турнире по гольфу. Среди высокопоставленных гостей также была посол Никарагуа Альба Асусена Торрес.