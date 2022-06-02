Фестиваль «Мелиховская весна» завершился в Серпухове

Зрительный зал Серпуховского музыкально-драматического театра за более чем 100-летнюю историю был свидетелем множества выдающихся спектаклей. В их числе — и десятки постановок по произведением Чехова.

С именем писателя связано зарождение драматического искусства в Серпухове. Новый спектакль театра «Дядя Ваня» способен удивить даже самого искушенного зрителя.

Актеры, занятые в постановке, играют в зрительном зале, прямо в партере. Зрители наблюдают за действом со сцены. Такой обмен позволил точнее донести идею произведения Чехова, считают актеры.

«Зрители начинают недопонимать: кто из нас артисты? Мы здесь, на сцене? Или артисты, которые в зале? Все действо происходит в зале с классическим текстом Антона Павловича. И зрители не понимают: это свой текст или текст Чехова — откуда вдруг возникает трагедия, боль, чувство любви — все это происходит в зале, откуда не скрыться», — рассказал исполнитель роли Дяди Вани Сергей Кирюшкин.

Оригинальным решением режиссера спектакля Павла Цепенюка стали и костюмы исполнителей. Актеры играют в своей повседневной одежде и это еще сильнее подчеркивает связь времен: проблемы, поднятые в пьесе актуальны и по сей день.

Художественный руководитель Серпуховского музыкально-драматического театра,

режиссер-постановщик спектакля «Дядя Ваня» Павел Цепенюк рассказал о том, что долго не мог решить, какими должны быть костюмы. Все варианты ему казались искусственными.

«Ну ряженные, да и только! Вот неорганично это и все. Уже в напряжении актеры, дирекция, бухгалтерия. Надо же покупать, шить, премьера приближается. А я все не могу понять какие костюмы мне нужно. Лето было жаркое, июнь, актеры приходили на репетиции в своем: в футболках, рубашках. И в какой-то момент я вдруг понял, что вот в этом — в своем они и должны играть этот спектакль», — поделился режиссер.

«Дядя Ваня» стал одним из завершающих аккордов 22-го фестиваля «Мелиховская весна». Серпуховской музыкально-драматический театр стал одной главных из площадок фестиваля, в котором в нынешнем году приняло участие 15 театральных коллективов Москвы, Подмосковья, Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы и Тамбова.

Теперь в театре начнется подготовка к новому сезону, который обещает быть насыщенным премьерами. XVIII театральный сезон планируется открыть в октябре, новой интересной постановкой по пьесе А. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын».