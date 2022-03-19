Фестиваль «Мехиловская весна» пройдет в музее-заповеднике Чехова

Международный театральный фестиваль «Мехиловская весна» пройдет в музее-заповеднике А. П. Чехова. В этом году участие принимают 15 театров из России и других стран.

Фестиваль будет проходить с 20 по 29 мая в подмосковной усадьбе А. П. Чехова «Мелихово». Там писатель прожил с 1892 по 1899 год. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.

Участвовать в фестивале будут театры из Москвы и Подмосковья, Перми и Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова, Луганска, а также из Армении и Кипра. Главной площадкой фестиваля станет веранда главного дома семьи Чеховых. Также спектакли сыграют в музейной театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

К участию в фестивале традиционно приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о самом писателе. Ежегодно в рамках фестиваля проходит специальная программа «В гостях у Чехова», посвященная еще одному автору. В этом году представят спектакли по произведениям Федора Достоевского.

Организаторы подготовили обширную программу дополнительных фестивальных мероприятий. Зрителей ждет концертная программа «PRОЗРЕНИЕ» в исполнении тенора Олега Крикуна и пианиста Алексея Гориболя, а также традиционный вечер памяти Олега Ефремова, в котором примут участие ученики и выпускники курсов мастера разных лет.

В рамках основной программы «Мелиховской весны — 2022» свои спектакли покажут Тульский академический театр драмы, Костромской государственный драматический театр имени Островского, Тамбовский молодежный театр и многие другие. Подмосковье на фестивале представят Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».

Прием заявок на участие в фестивале закончился в январе. Всего в музей поступило более сорока заявок от российских и зарубежных театров. Эксперты отобрали для заключительной афиши фестиваля больше пятнадцати постановок.