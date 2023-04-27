Подмосковье 27 апреля 2023, 09:40 Фестиваль медиатворчества прошел в Апрелевской школе № 3 под Наро-Фоминском

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Фестиваль медиатворчества «Весна» прошел в Апрелевской школе № 3 в Наро-Фоминском городском округе. Заявки на участие в нем прислали более 130 человек.

Школа № 3 в Апрелевке на время фестиваля стала настоящей экскурсионной площадкой. В школьных коридорах работала выставка-передвижка, состоящая из двух экспозиций. Первая — из фотографий медийных персон прошлого и их максимально точного воспроизведения в исполнении современного школьника. Вторая — из снимков учителей, сделанных по мотивам картин известных художников.

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В школе также прошли мастер-классы от профессионалов. О том, как работают СМИ, школьникам рассказали члены телевизионной команды пресс-службы главы Наро-Фоминского городского округа и представители группы компаний DIGIS. А преподаватели «МультШколы» провели мастер-класс по созданию мультфильмов.

Для педагогов и руководителей делегаций провели круглый стол, на котором обсудили вопросы профориентации учащихся в сфере медиа.

«Обучать ребят — это <…> проводить определенную профработу для тех, кто склонен к тому, чтобы получать знания, развивать свои творческие способности и в будущем становиться писателями, поэтами, журналистами», — сказал депутат Мособлдумы Александр Баранов.

Фестиваль медиатворчества «Весна» для апрелевской СОШ № 3 — четвертый по счету. Педагоги и учащиеся школы хотели бы провести следующий юбилейный фестиваль провести на областном уровне.

«Медианаправление и дальше будет развиваться в наших школах — и фестиваль тому подтверждение. Мы сегодня видели, как было все организованно в этой школе — когда ребята самостоятельно проводят и экскурсии, и берут интервью, и могут показать свои достижения в конкурсах всероссийского уровня», — рассказала заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

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