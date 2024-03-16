Подмосковье 16 марта 2024, 20:22 Фестиваль Масленицы пройдет на сыроварне Олега Сироты 16 и 17 марта пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Празднование Масленицы с участием фермеров со всего Подмосковья пройдет 16 и 17 марта на Истринской сыроварне Олега Сироты. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Он подчеркнул, что более 7,6 тысячи заведений общественного питания в Подмосковье готовят специальное меню и предложения для Масленицы, включая широкий выбор блинов и традиционных закусок.

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«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и, главное, вкусно», — указал Владислав Мурашов.

На территории этих локаций можно принять участие в масленичных гуляниях, а также посетить рестораны, кафе и ярмарки. Фермеры также примут активное участие, угощая посетителей натуральными продуктами, включая сыры, мед и сладости.

Во время празднования Масленицы пройдут мастер-классы по росписи пряников, свечеварению, а также будут организованы обзорные экскурсии по фермерским хозяйствам, в ходе которых все желающие смогут узнать больше подробностей об ассортименте фермеров из Подмосковья.

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