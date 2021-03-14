Фестиваль масленичных кукол провели в Котельниках

Масленичные гулянья в Подмосковье плавно подходят к концу. В Котельниках традиционное чучело решили не жечь — вместо это провели фестиваль масленичных кукол. Конкурсному жюри представили 67 нарядных кукол, которых вручную сделали жители города.

Жюри возглавил глава города Сергей Жигалкин — он высоко оценил творческий подход участников конкурса.

«Масленица у нас всегда ассоциируется с весной, с весенним настроением, весной все оживает, весной все зарождается, и поэтому всем прекрасного настроения», — отметил он.

Масленицу встретили в одном из любимых мест отдыха горожан — на площади у ДК «Силикат». Несмотря на пасмурную и снежную погоду, на праздник пришли сотни жителей. Для гостей устроили сюрприз — на площадь в телеге с лошадьми выехала Масленица. Ее появление сопровождалось песнями народного коллектива фольклорного ансамбля «Русская песня».

В этот день гости смогли увидеть также городские творческие коллективы города, цыганский ансамбль, выступление артистов Балтийского цирка. Кроме того, любимые всеми песни исполнила заслуженная артистка России Светлана Бочкова.

Почетным гостем праздника стал куратор территории от правительства Московской области, министр физической культуры и спорта Роман Терюшков.

«Сегодня Прощеное воскресенье, и, как Сергей Александрович сказал, мы друг у друга просим прощения. Поэтому просим нас простить, если что-то было не так за прошедший год в сфере культуры и спорта… С праздником!» — отметил он.

В этом году Масленица выпала на неделю с 8 по 14 марта. В эти дни сразу на нескольких городских площадках в Котельниках прошли различные увеселительные мероприятия. Горожане смогли поучаствовать в конкурсах, хороводах, народных забавах, а также полакомиться вкусными блинами. За всю неделю в масленичных гуляньях приняли участие больше трех тысяч жителей Котельников.