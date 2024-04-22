Подмосковье 22 апреля 2024, 21:07 Фестиваль-марафон «Сказка в каждый дом» прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В шестой раз Мытищинский кукольный театр «Огниво» принял на своей сцене инклюзивный фестиваль-марафон «Сказка в каждый дом». Это уникальное событие собрало более 150 детей с особенностями развития здоровья и их родителей из различных уголков страны, предоставив им возможность погрузиться в мир сказочного волшебства и терапии.

Фестиваль открылся необычной и трогательной сессией канистерапии. Участники клуба «Деловые Корги» представили малышам своих пушистых друзей, организовав незабываемое общение, которое вызвало массу положительных эмоций и улыбок среди юных гостей.

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Атмосфера праздника продолжилась встречей с веселыми клоунами, которые развлекали детей играми и весельем, создавая яркие и запоминающиеся моменты для фотографий.

Особое место в программе фестиваля занимают театральные постановки. Актеры Владимирского театра кукол, являющиеся постоянными участниками марафона, представили спектакль «Рассказать вам сказку?», который стал настоящим подарком для маленьких зрителей. Кроме того, свое искусство представят коллективы таких театров, как «Огниво», «Театр Мимики и Жеста» и «Мамин чердак», каждый из которых подготовил особенные спектакли для особых детей.

Фестиваль «Сказка в каждый дом» будет радовать своих гостей до 27 апреля, после чего артисты отправятся в тур по России.

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