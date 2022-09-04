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04 сентября 2022, 15:23

Первый в России «Фестиваль магии» устроили в Орехово-Зуеве

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В Орехово-Зуеве состоялся первый в России «Фестиваль магии». Его участниками стали почти девять тысяч человек, которые 3 сентября собрались на центральной набережной города.

На одной площадке выступили более 50 лучших иллюзионистов страны, получившие мировую известность.

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Гостям фестиваля показали комедийную магию, крупные иллюзии и завораживающие манипуляции, удивили невероятной сменой костюмов и исчезновением людей. Для самых маленьких посетителей приготовили фокусы.

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Каждому зрителю не только дали возможность увидеть эффектные номера, но и практически стать их участниками.

На набережной работали магические фотозоны, где желающие запечатлели себя в необычных образах — например, парящего в воздухе человека.

Кульминацией праздника стало иллюзионное гала-шоу «Звезды магии», в котором выдающиеся артисты представили публике лучшие номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.

Орехово-Зуево

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