Важное 06 июля 2023, 17:07 Андрей Воробьев: фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре собрал аншлаг

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Масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» начался 5 июля в Истре. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, событие традиционно собрало аншлаг. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Знаю, что там аншлаг. В субботу будет большое представление», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Глава городского округа Татьяна Витушева отметила, что все 1,6 тысячи мест уже заполнены.

Полный аншлаг — людям очень нравится, и очень хорошая обратная связь. Организация сделана так, чтобы создать достойную атмосферу. Татьяна Витушева

Гостей принимает обновленная площадка под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. На протяжении пяти дней будут выступать ведущие исполнители и коллективы.

«Организация безопасности, парковочных мест, ограждений — у людей нет никаких вопросов и проблем, только положительные эмоции. Сцену разместили таким образом, что очень красивое видовое пространство — впервые такое. Приглашаю всех», — отметила Татьяна Витушева.

В полном составе здесьвыступят артисты Большого театра — одновременно 170 человек на сцене. Это будет «потрясающим зрелищем», подчеркнула она.

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