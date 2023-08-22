Подмосковье 22 августа 2023, 12:34 Фестиваль «Лето. Музыка. Джаз» впервые прошел в Подольске Телеканал «360»

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Джазовые виртуозы выступили на сцене парка имени Талалихина в Подольске. Там впервые прошел городской фестиваль «Лето. Музыка. Джаз».

Гостей праздника у главного входа в парк встречали высокие фарфоровые куклы. Они позировали и приглашали всех на танцевальную веранду, где выступали артисты.

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«Мы открываем новый фестиваль. Хотим, чтобы люди больше приобщились к искусству, <…> были к музыке ближе душой и сердцем», — рассказала председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск Августа Евстигнеева.

Первыми на сцену вышли виртуозы из оркестра Подольской филармонии. Следом за ними на сцене появилась певица Марианна Савон. Она участвовала в проекте «Голос» в команде Александра Градского. Девушка наполовину кубинка, поэтому в ее репертуаре есть песни не только на русском, но и на иностранных языках.

«Просто чудесная погода, атмосфера. <…> Отдельное спасибо за это администрации города. За то, что проводите такие прекрасные мероприятия. Самое главное в джазе — это энергия, эмоция, которая возникает на сцене между музыкантами и слушателями. Джаз — это про энергию в моменте», — поделилась певица.

Также со своими группами выступили пианист-виртуоз Эльмар Сафаралиев и педагог по вокалу, певица Александра Магерова.

Теперь в планах сделать джазовый фестиваль в Подольске ежегодным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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