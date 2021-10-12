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    12 октября 2021, 13:44

    Фестиваль «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде посетили 5 тысяч человек

    Комитет по туризму Подмосковья: 5 тысяч человек посетили фестиваль «Легенды Древней Руси»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более пяти тысяч человек погрузились в другую эпоху на фестивале «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде. Гостей ждали ремесленные мастер-классы, исторические экскурсии и завораживающие реконструкции боев.

    Фестиваль «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде посетили 5 тысяч человек | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что посетители могли пострелять из лука, попробовать свои силы в письме на бересте и даже обучиться кузнечному ремеслу.

    Провели шесть выступлений дружины и походы князя по городу

    комитет по туризму Подмосковья.
    Фестиваль «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде посетили 5 тысяч человек | Изображение 2

    Программа была интерактивной. Гости могли присоединиться к хороводам, мастер-классу по чеканке монет.

    Погрузиться в разные эпохи помогли бесплатные экскурсии. Их проводили как для детей, так и взрослых.

    Фестиваль «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде посетили 5 тысяч человек | Изображение 3

    Всего на фестивале развернули 12 интерактивных площадок, а бесплатные экскурсии посетили свыше двух тысяч человек.