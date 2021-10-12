12 октября 2021, 13:44
Фестиваль «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде посетили 5 тысяч человек
Комитет по туризму Подмосковья: 5 тысяч человек посетили фестиваль «Легенды Древней Руси»
Более пяти тысяч человек погрузились в другую эпоху на фестивале «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде. Гостей ждали ремесленные мастер-классы, исторические экскурсии и завораживающие реконструкции боев.
В комитете по туризму Подмосковья отметили, что посетители могли пострелять из лука, попробовать свои силы в письме на бересте и даже обучиться кузнечному ремеслу.
Провели шесть выступлений дружины и походы князя по городу
комитет по туризму Подмосковья.
Программа была интерактивной. Гости могли присоединиться к хороводам, мастер-классу по чеканке монет.
Погрузиться в разные эпохи помогли бесплатные экскурсии. Их проводили как для детей, так и взрослых.
Всего на фестивале развернули 12 интерактивных площадок, а бесплатные экскурсии посетили свыше двух тысяч человек.