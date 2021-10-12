Фестиваль «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде посетили 5 тысяч человек

Более пяти тысяч человек погрузились в другую эпоху на фестивале «Легенды Древней Руси» в Сергиевом Посаде. Гостей ждали ремесленные мастер-классы, исторические экскурсии и завораживающие реконструкции боев.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что посетители могли пострелять из лука, попробовать свои силы в письме на бересте и даже обучиться кузнечному ремеслу.

Провели шесть выступлений дружины и походы князя по городу комитет по туризму Подмосковья.

Программа была интерактивной. Гости могли присоединиться к хороводам, мастер-классу по чеканке монет.

Погрузиться в разные эпохи помогли бесплатные экскурсии. Их проводили как для детей, так и взрослых.

Всего на фестивале развернули 12 интерактивных площадок, а бесплатные экскурсии посетили свыше двух тысяч человек.