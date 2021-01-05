Фестиваль «Ледовая феерия» прошел в Подольске

Фестиваль «Ледовая феерия» прошел в подольском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. На лед вышли фигуристы и хоккеисты, самым юным из которых по шесть лет.

Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», уточнила пресс-служба губернатора и правительства Московской̆ области на своей странице в Instagram.

Композицию с каскадом разнообразных элементов фигурного катания — «Веселые игрушки» — представили артисты театра ледовых миниатюр «Волшебный лед». Воспитанники отделения фигурного катания спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» подарили еще один шутливый номер под названием «У леса на опушке».

Не остались в стороне и юные хоккеисты. Спортсмены продемонстрировали и групповые комбинации, и индивидуальное мастерство, и филигранную технику.

В пятницу, 8 января, в парке имени Талалихина в Подольске пройдет еще один новогодний праздник — это будет гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль». В нем примут участие кондитерские и чайные фабрики, а также пекарни. Гостям представиться возможность попробовать чай из царя-самовара, объем которого 300 литров. Начнется «НеобыЧайный фестиваль» в 12:00.

Для жителей и гостей Подмосковья на Рождество подготовили насыщенную программу. В праздничный день можно полюбоваться ледяными скульптурами, посетить уличные спектакли или отведать всевозможных угощений. Составили гид по гуляньям, где каждый найдет для себя занятие по душе.