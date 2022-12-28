Подмосковье 28 декабря 2022, 08:14 Фестиваль ледяных скульптур «Сказки народов России» открыли в Подольске

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Фестиваль ледяных скульптур «Сказки народов России» стартовал в сквере Поколений в Подольске. Свои работы представили мастера из 12 городов России.

Работа над ледяными скульптурами требует качественного материала, поэтому в Подольск было привезено 50 тонн чистейшего льда.

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Заслуженный член союза художников, ваятель по ледовой и песочной скульптуре Сергей Кныш выполнил композицию «Яшка-скоморох». Скульптура была сделана из вод реки Тарноги, протекающей в Вологодской области.

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«Просто хотелось какого-то праздника. У меня тут в композиции солнышко, медведь, скоморох, в общем, праздник», — рассказал мастер по ледовой и песочной скульптуре Сергей Кныш.

Праздник не обошелся без Деда Мороза и Снегурочки. Гости из Великого Устюга зажгли огни на главной елке городского округа. Нарядная 20-метровая зеленая красавица и ледовые композиции будут радовать жителей Подольска до конца зимы.

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