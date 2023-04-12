Подмосковье 12 апреля 2023, 16:04 Фестиваль КВН «Богородский сезон» прошел в Ногинске

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Фестиваль КВН «Богородский сезон» прошел в Районном доме культуры в Ногинске. За кубок боролись 10 команд из Богородского округа, Орехово-Зуева, Королева и Москвы.

Лига КВН в Богородском округе существует с 2004 года. Недавно основная команда округа «Третье дыханье» дебютировала на Фестивале лиги КВН «Молодежь Москвы».

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«Мы все время поддерживаем и основную команду, и вообще лигу КВН. Будем и дальше это делать, а ребята будут находить новые лица», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Победительницей фестиваля «Богородский сезон» стала команда «Альтернативная жизнь» из Ногинска. Второе место заняла команда «Исправимся» из Королева, а третьей стала команда Богородского округа «Вжик».

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