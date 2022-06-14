Фестиваль кузнечного искусства прошел в Павловском Посаде

В деревне Бывалино прошел Международный фестиваль кузнечного искусства, в котором мастер-классы показали мастера молота и наковальни. На нем собрались более ста мастеров со всей России. Интерес зрителей к мероприятию растет — в прошлом году его посетили около 10 тысяч человек, в этом году зрителей еще больше.

Валентин Воробьев — кузнец в третьем поколении. Он умеет творить с металлом настоящие чудеса. На праздник он привез шестиметровую картину, которую создавали сразу 20 кузнецов.

«Одна женщина в Переславле смотрит на нее, подходит — а там зеркало. Да не зеркало — нержавеющая сталь зеркальная. И она увидела свой портрет, говорит: „Надо же, я побывала в этом бою“. То есть посмотрите, как мы это все связали», — рассказал Валентин Воробьев.

Некоторые мастера привезли свои готовые изделия, а некоторые ковали железо, пока оно горячо, прямо перед зрителями. Горячий металл с виду напоминает пластилин, из него вылепить фигуры могут даже дети — это наглядно показали мастер-классы.

Ранее сообщалось, что фестиваль скандинавской ходьбы провели в Котельниках для людей старше 55 лет. Участники мероприятия преодолели дистанцию три километра.