Фестиваль культур в Балашихе объединил на одной сцене почти 20 национальностей | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 16:43 Фестиваль культур в Балашихе объединил на одной сцене почти 20 национальностей

Читать 360tv в

Пятый ежегодный фестиваль культур «Балашиха — большая семья» объединил на одной сцене представителей порядка 20 национальностей. Концерт прошел во Дворце культуры «Балашиха». Праздник организовала Общественная палата городского округа при поддержке администрации города.

Реклама

На фестивале были представлены национальные объединения и культурные автономии, которые зарегистрированы на территории Балашихи. Порядка 20 национальностей представили свои кухни, танцы, обычаи, наряды, свою культуру.

«Раньше каждая культура представлялась отдельно. В этом году мы объединили столы, что символизирует объединение народов, объединение культур. На концерте вместе выступали представители разных культур. Мы показываем, что, пока мы едины, мы непобедимы! Объединившись вместе, победит каждый из нас», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи, член Общественной палаты Московской области» Елена Жарова.

В 2017 году при проведении фестиваля в первый раз было представлено всего пять культурных автономий и диаспор. С каждым годом их количество увеличивается. Среди них русские, таджики, молдаване, украинцы, грузины и азербайджанцы.

В холле Дворца культуры национальными блюдами гостей угощали представители Армении, Грузии, Азербайджана, Чувашии и Мордовии.

После дегустации гостей фестиваля ждал праздничный концерт. На сцене с национальными песнями и танцами выступили творческие коллективы. Каждый из них презентовал свою культуру, показал особенности национальности и ее обычаи.