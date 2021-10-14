Конфеты из сыра и другие деликатесы предложат на фестивале «Крестьянское подворье» в Рузе
Фермерский фестиваль «Крестьянское подворье» развернут в Рузе 16 октября
Жители и гости Рузы смогут купить уникальные продукты ручной работы на фестивале «Крестьянское подворье» в субботу, 16 октября. Участие примут более 20 фермерских хозяйств Подмосковья.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, задача ярмарки — поддержать аграриев и предложить жителям натуральные продукты.
Особо фермеры планируют удивлять сырами ручной работы из коровьего и козьего молока, конфетами из сыра и сырными угощениями на гриле
Продавать будут деликатесы из домашней птицы и другого мяса, десерты, йогурты, яйца, овощи, фрукты, мед, травяные чаи, варенье.
Этот фестиваль — одна из мер стимулирования к расширению ассортимента продукции с применением народных рецептов и экологических технологий.
Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и музыканты. Фестиваль развернут у стадиона «Урожай».
Ранее стало известно, что в Подмосковье рассмотрят закон о безвозмездной выдаче земли фермерам.