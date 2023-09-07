Подмосковье 07 сентября 2023, 12:55 Фестиваль креативных индустрий пройдет в Балашихе 16 сентября Екатерина Шевченко

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Фестиваль креативных индустрий пройдет в арт-квартале «Фабрика 1830» в Балашихе 16 сентября. Он направлен на поддержку творческих кадров и развитие нового культурного досуга.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, для гостей проведут концерт, школу диджеинга, художественную выставку, граффити в режиме реального времени и многое другое. Для детей подготовят арт-зону, а для взрослых — лаундж с авторским чаем и снеками. Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных творческих направлениях: в уличном искусстве, танцах и сведении песен.

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