Подмосковье 15 января 2023, 16:06 Фестиваль креативных елок из бутылок и велосипедных колес завершился в Можайске

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В Можайске провели фестиваль креативных елок. Центр города украсили около 70 инсталляций из газетных вырезок, труб, велосипедных колёс, старых гаджетов, бутылок и плюшевых игрушек. В голосовании за лучшее дерево участвовали более четырех тысяч местных жителей.

На этот раз победителями фестиваля стали сотрудники пожарно-спасательной части № 61. Они сделали свою елочку из пожарных лестниц, по которым взбирался Мороз в экипировке.

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«Все внесли свой вклад в общее дело — кто-то помогал с идеями, кто-то их воплощал. На создание ели мы потратили порядка трех недель», — заявил начальник пожарной части Николай Ладанов.

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Второе место люди отдали инсталляции «Молодой гвардии Единой России», а третье занял детский сад «Лучик». В фестивале приняли участие сотрудники можайских организаций, предприятий, банков, а также школьники, воспитанники детских садов и семьи.

Организаторы сообщили, что собираются повторить мероприятие в следующем году.

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