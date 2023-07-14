Подмосковье 14 июля 2023, 12:19 Фестиваль красок пройдет в городском парке Лобни 15 июля Unsplash

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Фестиваль красок Colordays пройдет в городском парке Лобни 15 июля. Гостей праздника ждет концерт, конкурсы и развлекательная программа.

Участники фестиваля увидят двухчасовой концерт, выступления диджеев и сделают красочные фотографии. Также желающие смогут принять участие в конкурсе, итоги которого будут подведены 14 июля после 18:00. Праздик пройдет 15 июля в 19:00.

Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко рассказал, что вскоре в парке культуры и отдыха начнется масштабная реконструкция. Также благоустроят парк у озера Киово. Работы завершат осенью. Кроме того, благоустроят сквер в микрорайоне Депо, победивший на всероссийском голосовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

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