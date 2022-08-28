Фестиваль красок холи провели в Балашихе

На стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи прошел фестиваль красок.

28 августа на стадионе «Орион» прошел праздник красок и забег, старт которому дал глава городского округа Сергей Юров.

«Сегодня вы можете почувствовать себя художниками и разрисовать соседа. Хочу пожелать всем хорошего настроения. И не забывайте про фестиваль „Пространство танца“ в Пестовском парке. Там выступает много ребят, как закончите здесь, можете посмотреть на танцоров. Всех с праздником и хорошего настроения», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Забег и праздник красок стали частью фестиваля уличного искусства «Культурный код», в рамках которого художники со всего мира расписывают стены балашихинских домов.

«Сегодня мы проводим фестиваль красок в рамках „Культурного кода“. Также у нас прошел красочный забег. В нем приняли участие около 150 человек. Участвовали как взрослые, так и дети. Взрослые бежали дистанцию в километр, а юные горожане — в 500 метров», — сообщил директор спорткомплекса «Союз» Антон Орешков.

Победители забега получили в награду сладкие призы, бейсболки и сумки с символикой фестиваля «Культурный код».

«Я шла мимо и увидела объявление, что на стадионе будут проводить фестиваль красок, решила поучаствовать. Алгоритм такой — сначала кидаемся краской, а потом танцуем и бежим. Все ради веселья в последние дни лета. Это так же весело, как дискотека, сейчас мало таких мероприятий для подростков, ходим с удовольствием», — рассказала участница фестиваля Евгения Гришина.

Используемые на фестивале краски холи безопасны для кожи. Их изготавливают из трав с использованием натуральных красителей. Смыть краски с кожи и отстирать от них одежду не составляет труда.