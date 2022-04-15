Фестиваль-конкурс творчества студенческой молодежи стартовал в Электростали

Фестиваль творчества молодежи «Весеннее ассорти» проходит в Электростали. Самым популярным направлением у участников стало вокальное искусство. Ребята выступали сольно, в дуэтах и ансамблях.

«Фестиваль уже более 20 лет проходит в Молодежном центре. Мы его очень любим. Он объединяет молодежь нашего города, творческую молодежь и позволяет ребятам показать свои результаты творческие, какие они достигают на протяжении года», — рассказала начальник отдела развития культурных и молодежных центров Управления по культуре и делам молодежи администрации г. о. Электросталь Екатерина Серова.

Источник фото: телеканал «360»

На втором отборочном туре конкурса собрались лучшие. Вокалисты, танцоры, музыканты, чтецы и актеры. Их талант уже обратил на себя внимание членов жюри. Оценивают не только уровень подготовки, но и исполнительское мастерство, оригинальность, артистизм и оформление номера.

Источник фото: телеканал «360»

«Самое главное — это быть объективными и честными. И перед собой, и перед ребятами, которые сегодня будут участвовать. Потому что, в первую очередь, выступать на сцене не так уж и легко, непросто, и это дано не каждому человеку. Мы, как жюри, и не только, любой человек должен поддержать, направить, подсказать и сделать так, чтобы человек ушел с положительными эмоциями», — отметил директор муниципального учреждения «Центр культуры «Досуг», член жюри Алексей Чернов.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам второго тура планируется провести гала-концерт с выступлением победителей и призеров фестиваля. Награждение лучших состоится 26 апреля. Победителей пригласят к участию в международном конкурсе «Лилия дружбы».

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