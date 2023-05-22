Подмосковье 22 мая 2023, 14:25 Фестиваль-конкурс современного театрального искусства «За гранью софитов — 2023» пройдет в Красногорске Unsplash

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Областной фестиваль-конкурс современного театрального искусства «За гранью софитов — 2023» состоится на площадках городского округа Красногорск с 1 по 3 июня. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского молодежного проекта креативных творцов и предпринимателей «Город А».

На фестивале выступят более театральные коллективы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ивановской, Владимирской, Кировской, Липецкой, Ростовской, Ленинградской и Херсонской областей, а также из Донецкой Народной Республики, которые представят 44 спектакля. Специальные гости фестиваля — артисты академического молодежного театра города Макеевки представят постановку «Случайный человек» по мотивам пьесы Екатерины Гуземы «Вся правда о моем отце», спектакль состоится в ДК «Подмосковье».

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На территории парка «Сказочный» 3 июня молодые предприниматели представят авторские проекты и бизнес-идеи в сфере искусства и креативных индустрий — моды, дизайна, кино, архитектуры, искусственного интеллекта, музыки и театра. Гости мероприятия смогут посетить выставку робототехники, очутиться в виртуальном пространстве с помощью VR-технологий, увидеть ракету «Сталкер» и многое другое.

Также в рамках мероприятия состоится пленарная сессия на тему «Креативный бизнес и стартапы. Наставники и менторы» с участием представителей властей, профильных ведомств, депутатов и руководителей некоммерческих и общественных организаций. Кроме того, на фестивале организуют выставку «Креатив, творчество и бизнес для защиты Родины», где волонтеры и добровольцы представят деятельность по сбору гуманитарной помощи и поддержке участников СВО.

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