Подмосковье 08 декабря 2023, 13:08 Фестиваль-конкурс «Парад Дедов Морозов» пройдет в Орехово-Зуеве Центр культуры и досуга г. Куровское Орехово-Зуевского г.о.

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Фестиваль «Парад Дедов Морозов» пройдет в Куровском 10 декабря. На нем проведут праздничное шествие, конкурс и развлекательную программу для детей.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль направлен на популяризацию российских праздничных традиций, образов Деда Мороза и Снегурочки. Участники шествия поборются за звание самых лучших новогодних волшебников. Победитель получит ключ от терема Деда Мороза в Центра культуры и досуга Куровского. Все участники конкурса получат дипломы, а для маленьких гостей проведут игровую программу.

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