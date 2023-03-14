Подмосковье 14 марта 2023, 09:24 Фестиваль-конкурс народного творчества стартовал в Воскресенске

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Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «VOSторжество таланта» стартовал в Воскресенске. Площадкой для выступлений участников стал Дворец культуры «Химик».

Заслуженная артистка России Татьяна Саванова уверена, что сохранять культуру и приобщать молодежь к прекрасному нужно с народных традиций. Поэтому она с удовольствием откликнулась на предложение возглавить конкурсную комиссию жюри фестиваля-конкурса в Воскресенске.

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«Своеобразие этого конкурса огромное, поэтому у меня есть что сказать. Приезжаешь на конкурс, а они все, как пирожки, одинаковые, все стремятся к статусу международного и так далее. А здесь конкурс, который сохраняет региональные, местные традиции», — отметила заслуженная артистка России, профессор кафедры вокала МГУКИ, председатель жюри конкурса «VOSторжество таланта» Татьяна Саванова.

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Среди участников фестиваля — творческие коллективы и солисты культурных учреждений Воскресенска, Луховиц и Егорьевска.

Одна из особенностей конкурса — отсутствие возрастных ограничений. На одной сцене могут встретиться как дебютанты, которым только исполнилось пять лет, так и опытные исполнители. Свою главную задачу организаторы конкурса видит в популяризации народного творчества и открытии новых имен.

«Наш фестиваль имеет достаточно большую историю, но, несмотря на такую длинную жизнь, он не перестает быть популярным, востребованным. <…> Мы стараемся, чтобы это был не просто конкурс, а поистине праздник», — рассказала заместитель начальника управления культуры городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

Конкурс «VOSторжество таланта» проходит в четырех номинациях. Первый этап фестиваля был посвящен народной песне. На втором концерте будут выступать танцевальные коллективы. Начало 18 марта, в 12:00, во Дворце культуры «Химик».

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