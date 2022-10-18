Свыше тысячи человек выступили на фестивале народного танца в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 13:59 Свыше тысячи человек выступили на фестивале народного танца в Подмосковье

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На эту осень в Подмосковье запланировано множество мероприятий, которые станут настоящими местами притяжения для местных жителей и гостей региона. Например, недавно там прошел масштабный фестиваль-конкурс народного танца под названием «Князевские встречи», который состоялся на территории Дмитрова.

Такое мероприятие стало по-настоящему значимым в культуре всей Московской области. Поклонников народного танца, фольклора в регионе, как и по всей стране, очень много. В этом году фестиваль получился по-настоящему масштабным. В нем приняли участие сразу 52 творческих коллектива, которые представили на сцене 25 округов Подмосковья.

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На сцену выходили и дети, и взрослые. Постановки были сделаны в русском народном стиле, встречались также танцы народов мира и стилизации под современность.

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Конкурсное жюри было очень маститым. В нем сидели выдающиеся работники культуры, специалисты по народному танцу и просто его искренние ценители. Первое место по итогам работы жюри заняли образцовый коллектив «Хореографический ансамбль „Сувенир“ и народный коллектив „Хореографический коллектив „Девчата“, образцовый коллектив Детский хореографический ансамбль „Ровесник“ в номинации „Русский народный сценический танец“, а также в номинации „Танцы народов мира“ — хореографическая студия „Надежда“, образцовый коллектив Детский хореографический ансамбль „Акварель“ и народный коллектив хореографический ансамбль „Славница“. В других номинациях были и другие победители.

Конкурсы и фестивали в Подмосковье в целом проходят достаточно часто. Творчество в регионе активно развивается и поддерживается. Кроме того, для жителей и гостей Московской области регулярно проводятся выставки и конкурсы, ярмарки и праздники. Обо всех самых интересных событиях региона можно комфортно и не выходя из дома узнать онлайн. Об этом недавно рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.