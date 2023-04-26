Подмосковье 26 апреля 2023, 15:18 Фестиваль-конкурс юных музыкантов и художников прошел в Мытищах

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Фестиваль юных талантов «Наши надежды» прошел в Мытищах. Среди участников творческого конкурса — художники и музыканты, лауреаты и призеры международных и всероссийских конкурсов.

Более 40 человек выступили в вокальной номинации музыкально-художественного фестиваля. Среди них была Елизавета Каткова, ученица детской школы искусств № 1.

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«В детстве я очень хорошо пела. Прям была выше всех. Получала первые места, лауреаты первой степени. Иногда что-то не получалось. Недавно на конкурсе я получила диплом участника», — рассказала Екатерина.

История конкурса началась еще в далеком 1999 году. Сегодня фестиваль объединил всех талантливых ребят мытищинского округа.

«Этот праздник вокальной музыки является своеобразным смотром работы всех школ искусств округа», — рассказала директор детской школы искусств № 1 Алина Михеева.

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