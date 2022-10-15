Подмосковье 15 октября 2022, 20:44 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах thestrip.ru

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В Луховицах прошел конкурс «Хрустальный башмачок — дети». Танцевальный марафон собрал более 600 участников. Участники выступали в самых разных стилях — от народного танца до хип-хопа.

В этом году на конкурс приехали танцоры из Московской и Рязанской областей, всего — более 60 коллективов. Так, коллектив «Щедрица» приготовил на конкурс народный танец «Воротца».

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«Он не очень сложен технически, он у нас, скорее, учебный материал, на котором мы отрабатываем чувство ритма у детей, координацию, рисунки, взаимодействие в паре — там задач много решается», — рассказала руководитель мастерской танца «Щедрица» Елена Кирсанова.

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Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» в Луховицах проходит уже в 14-й раз. Его участники — это юные танцоры в возрасте от 3 до 13 лет.

«Хочется отдельно остановиться на жюри. Оно у нас очень маститое, сильное, то есть в буквальном смысле ребят могут заметить и дать путевку в жизнь», — сказал глава г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

Жюри предстояло выбрать лучших. Обладатель гран-при получает денежный приз в размере 20 тысяч рублей.

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