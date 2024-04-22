Подмосковье 22 апреля 2024, 21:01 Фестиваль хоровой музыки «Надежда» прошел в Воскресенске

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В Воскресенске во дворце культуры «Химик» состоялся межзональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Надежда». Мероприятие ежегодно собирает талантливых учащихся детских музыкальных учебных заведений со всей Московской области.

В этом году участие в творческом состязании приняли более 500 учащихся из различных городских округов, включая Воскресенск, Егорьевск, Раменское, Королев, Котельники, Ленинский и Истра.

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Выступления хоровых коллективов Воскресенской детской школы искусств вызвали особый интерес среди жюри и зрителей. Особое внимание привлек хор старших классов детской музыкальной школы № 2 «Подмосковье» под руководством Елены Зотовой и концертмейстера Юлии Бакулиной, который удостоился гран-при фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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