Фестиваль-конкурс «Голос’ОК» прошел в Раменском в восьмой раз

Традиционный фестиваль «Голос’ОК» прошел в Раменском городском округе. Талантливые вокалисты на сцене встречаются уже в восьмой раз. У участников и их наставников был ровно месяц на то, чтобы подготовиться к финалу и удивить жюри.

Самая юная участница конкурса Татьяна Строкова — ей 18 лет. С виду и не скажешь, что этой хрупкой девушке нравится метал. Хотя для фестиваля Таня выбрала облегченную версию: будет исполнять рок.

«Привлекает тяжесть, то, что бьет в самое сердце сразу же», — отметила она.

Для кого-то из участников конкурса сцена — это цель в жизни. А кто-то поет просто для души. Но все они на равных боролись за главный приз — 100 тысяч рублей.

«Есть талантливая молодежь, есть и люди, кому за 50, но которые тоже поют. Наверное, не для того, чтобы в будущем сделать карьеру певца, а для того, чтобы получить удовольствие от песни, создать настроение залу», — отметил глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

Тамара Тимерешина относится к числу последних: она запела, когда вышла на пенсию. И благодаря музыке жизнь заиграла новыми красками. Замечена на конкурсе была и победитель 2018 года «Голос’ОК» София Фанта. Она решила доказать, что мечты сбываются. После ошеломительной победы в родном городе молодая исполнительная прошла жесткий кастинг на шоу «Голос.Дети» и дошла до финала под руководством своего наставника Светланы Лободы.

«Я выступала в финале с песней „В наших глазах“ Виктора Цоя. Я за неделю до этого потеряла голос, произошла неполадка с моими связками, но я собралась духом, в меня поверила моя наставница, были напутственные слова, и я поверила в себя, вышла и спела», — рассказала она.

Несмотря на баллы, поставленные членами жюри, все, кто вышел на сцену, уже победители. Гран-при фестиваля завоевала Ирина Колядина: три года подряд исполнительница становилась второй.