Подмосковье 05 марта 2024, 15:28 Фестиваль-конкурс фортепианного мастерства прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Открытый фестиваль-конкурс фортепианного мастерства «Интермеццо» прошел в Воскресенске. Лучшие исполнители исполнили музыкальные произведения в концертно-выставочном зале.

Участие в конкурсе приняли 39 юных пианистов из Воскресенска, Бронниц и Егорьевска. Они выступали в номинациях «Фортепиано» и «Общее фортепиано», а также в категориях соло, ансамбль, учитель-ученик и концертмейстерское мастерство.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Учащиеся Воскресенской детской школы искусств показали высокий уровень исполнительского мастерства. Обладателем Гран-при стала ученица детской школы искусств «Лира» Анна Жаворонкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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