Подмосковье 05 сентября 2023, 19:29 Фестиваль колокольного звона прошел в Воскресенске Фото: администрация Воскресенска

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На территории Успенского храма в селе Константиново в Воскресенске прошел фестиваль колокольного звона «Успенские перезвоны». Мероприятие приурочили к празднованию Успения Пресвятой Богородицы.

На фестивале выступил звонари из Воскресенска, Белоозерского и Москвы. Самый юный участник — звонарь храма Ильи Пророка в Москве — Егор Чухлеб.

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«С приветственным словом к собравшимся обратился настоятель Успенского храма Сергей Котерев, поздравив всех с началом II Фестиваля колокольного звона „Успенские перезвоны“ и дал напутствие участникам фестиваля», — уточнили в администрации округа.

Также перед зрителями выступили воспитанники воскресной школы Успенского храма, солисты и творческие коллективоы села Косяково. Гостей угостили чаем на травах из самовара и сладостями.

На творческой площадке можно было сделать «Сувенирный колокольчик» своими руками.

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