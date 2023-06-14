14 июня 2023, 12:00
Фестиваль колокольного звона прошел в Павловском Посаде
Фестиваль колокольного звона прошел в деревне Аверкиево. Лучшие звонари России приехали в Павлово-Посадский округ, чтобы продемонстрировать свое мастерство.
Фестиваль колокольного звона организовало Павлово-Посадское благочиние при поддержке администрации городского округа.
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Помимо старинных мелодий, на фестивале можно было услышать и импровизацию мастеров. Работа звонаря только на первый взгляд кажется простой, но чтобы овладеть этим искусством, нужны долгие месяцы тренировок и репетиций. Самому юному участнику фестиваля было всего девять лет.
Гости фестиваля в Аверкиево смогли узнать историю Троицкого храма, побывать с экскурсией на колокольне, попробовать себя в роли звонаря и поучаствовать в мастер-классах по гончарному искусству и не только.
Свое кулинарное мастерство продемонстрировал шеф-повар Московского Данилова мужского монастыря Олег Ольхов, а секретами кузнечного дела поделился народный мастер Игорь Чижов.
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Фестивали
Павловский посад
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