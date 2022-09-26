Фестиваль ко Дню пожилого человека пройдет 1 октября в Кубинке | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль ко Дню пожилого человека пройдет 1 октября в Кубинке

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В Кубинке с размахом отменят День пожилого человека. Там 1 октября в рамках проекта «Активное долголетие» состоится фестиваль под названием «Живем ярко». В целом ожидается, что масштабный праздник посетят больше двух тысяч гостей. Перед ними выступят многочисленные творческие коллективы, их ожидают лекции о здоровье и интересные мастер-классы.

Торжественное открытие состоится ровно в полдень. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болотаева выступит по специальной поздравительной речью. Затем всех зрителей порадует выступлением знаменитая группа «Доктор Ватсон». Можно будет не только послушать любимые ретро-песни, но и принять участие в их исполнении.

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Пройдут также интересные квизы, выступления других коллективов. Все время будет работать шатер под названием «Поддержи здоровье». Можно будет принять участие в мастер-классах, сделать собственными руками винтажные броши, изготовить народные поделки, расписать имбирные пряники и научиться красиво рисовать. Вход будет свободным для всех гостей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно узнать обо всех событиях региона для отдыха и приятного времяпрепровождения онлайн.

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