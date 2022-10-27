Фестиваль классического балета пройдет в Московском Губернском театре | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 12:51 Фестиваль классического балета пройдет в Московском Губернском театре

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Финал межрегионального фестиваля-конкурса балета «Культурные сезоны» пройдет в Московском Губернском театре с 28 октября по 1 ноября. На нем выступят самодеятельные коллективы, кружки, ансамбли, а также профессиональные артисты.

Конкурс направлен на популяризацию хореографии, поддержку творческих инициатив и повышение квалификации руководителей коллективов. В нем будут участвовать непрофессиональные танцоры от четырех до 17 лет и профессионалы от 13 до 28 лет.

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В программу вошли семинары, мастер-классы, интенсивы и торжественный концерт лауреатов. Жюри станут художественный руководитель Московского областного театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев и педагог Большого театра Борис Акимов.

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Гала-концерт пройдет 1 ноября, начало в 14:00. Приобрести билеты можно на сайте «Русский балет».