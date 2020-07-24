Фестиваль киберспорта прошел в Подмосковье. В финале сразились восемь команд

В Подмосковье прошел фестиваль киберспорта. В нем приняли участие порядка тысячи человек. В финал вышли восемь команд. Победителей выявляли в четырех дисциплинах: Dota 2, Valorant, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks.

Киберфестиваль проводят в Московской области уже третий раз. В этом году за мероприятием можно было следить в онлайн-формате.

22 и 23 июля прошли отборочные этапы. В них выбрали восемь команд-финалистов. Они встретились в финале 24 июля в спортивном комплексе «Триумф» в Люберцах.

Подробности — в сюжете канала «360».