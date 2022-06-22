Фестиваль керамики «Гжельфест» пройдет в селе Речицы 2 июля

Летний фестиваль керамики состоится 2 июля в селе Речицы Раменского городского округа. Гости смогут посетить экскурсии и выставки, поучаствовать в мастер-классах и посетить ярмарку.

«Гжельфест» соберет любителей керамики Подмосковья. Гости посетят «Дом Салтыковых», увидят презентации музеев «Гжельское Море», «Семейная мастерская Каштановых» и «Артель», научиться гончарному мастерству и росписи фарфора на мастер-классах.

На фестивале будет работать керамический маркет, а для гостей проведут чаепитие из самовара. Раменский историко-художественный музей представит инсталляцию, а Детская школа искусств «Гжель» подготовит тематическую выставку.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 20:00. Организатором выступил Союз гжельских мастеров при поддержке Минкультуры области.