25 августа 2023, 15:43
Фестиваль кавер-исполнителей «На одной волне» пройдет в 10 округах Подмосковья в выходные
Музыкальный фестиваль исполнителей кавер-версий хитов «На одной волне» пройдет 26 и 27 августа в парках 10 городских округов Московской области. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
«Первый этап проекта прошел с апреля по май в 24 городских округах Московской области, его посетили более четырех тысяч человек. Второй этап начался 19 августа и завершится 2 сентября. Общее количество зрителей уже составило почти пять тысяч человек», — уточнили в ведомстве.
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В субботу, 26 августа, праздник пройдет в парке «Семейного отдыха» в Дубне, парке культуры и отдыха в Щелкове, парке имени Олега Степанова в Серпухове, парке «Авангард» в Электростали и городском парке в Раменском.
В воскресенье фестиваль организуют в сквере имени Зайцева в Коломне, парке «Пегас» в Егорьевске, парке детского городка «Сказочный» в Красногорске, Фрязинском лесопарке и Центральном парке в Люберцах.
Уже 2 сентября праздники проведут в Ступине, Мытищах, Реутове, Химках и Подольске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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