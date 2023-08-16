Подмосковье 16 августа 2023, 09:38 Фестиваль к 20-летию Дворца спорта «Олимпийский» прошел в Чехове Телеканал «360»

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День физкультурника встретили в Чехове спортивным фестивалем. Мероприятие также приурочили к 20-летию Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.

Гости фестиваля могли поучаствовать в занятиях и турнирах по каратэ, боксу, шахматам, гандболу на траве, фитнесу. Также для участников организовали мастер-классы по рисованию, бамбербол — футбол в надувных шарах, выставку ретроавтомобилей и концертную программу.

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Глава городского округа Чехов Григорий Атрамонов и Совет депутатов вручили награды спортсменам и сотрудникам Дворца спорта «Олимпийский». Кроме того, к юбилею учреждения подготовили и специальную фотовыставку о важных событиях в истории Дворца спорта «Олимпийский».

«Все здесь располагает к тому, чтобы жители занимались спортом. И хочу сказать, что, помимо имен, наш город является лидером в Московской области по числу жителей, которые на постоянной основе занимаются спортом», — отметил Григорий Атрамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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