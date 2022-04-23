Фестиваль юных робототехников провели в Электростали

В Теннис-центре КСК «Кристалл» состоялось награждение победителей и участников творческого состязания. Юные изобретатели из десяти городов Подмосковья создали настоящие чудо-машины. Робот-спасатель, сортировщик ядерных отходов, симуляторы дронов. Все идеи найдут применение в жизни уверены организаторы конкурса.

Фестиваль собрал более 140 участников из десяти городов Подмосковья. В этом году он был посвящен 105-летию Машиностроительного завода. Некоторые работы на фестивале — это совместные разработки специалистов Машиностроительного завода и школьников. Есть роботы-помощники, например, сортировщик топливных таблеток, а есть развлекательные машины, такие, как Кубик Рубика.

«Автоматизированные роботы сейчас очень входят в жизнь и требуются практически во всех производствах. Вообще робототехника — это широкий спектр от конструкторных до программных технологий, поэтому применение найдется», — отмечает наставник участников фестиваля Сергей Симонов.

Начальник управления образования администрации городского округа Электросталь Елена Митькина рассказала о том, что развитие технического творчества крайне важно для города, потому что Электросталь — технический город.

«Четыре градообразующих предприятия в Электростали. Для нас очень важны инженеры, технари, потому что именно они составляют основу производства нашего города», — подчеркнула Митькина.