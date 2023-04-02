Подмосковье 02 апреля 2023, 17:38 Фестиваль юмора прошел в Наро-Фоминске 1 апреля

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В Наро-Фоминске 1 апреля по сложившейся традиции состоялся фестиваль юмора и смеха «Юмор-ок!». В этом году он отметил пятилетие.

Мероприятие в ЦДК «Звезда» началось, как всегда, неизменно — с сообщения: «У вас спина белая!» — именно эта классическая шутка актера Юрия Никулина приходит многим на ум 1 апреля.

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Фестиваль позволил артистам выйти за рамки привычного амплуа и креативно проявить себя в разных жанрах. Они шутили сольно, коллективно и даже в ритме танца.

Если бы был приз зрительских симпатий, то он, несомненно, достался бы Даниле Попову, который специально для «Юмор-ок!» подготовил пародию одновременно на Адриано Челентано, Артура Пирожкова и самого себя.

«Три года я участвую в этом фестивале. Готовлюсь заранее и очень серьезно, придумываю номер от и до: переделываю текст песни, подбираю наряд, вживаюсь в образ», — рассказал Данила.

Друзья и поклонники артиста всегда с нетерпением ждут его выступления, потому что он держит интригу до последнего.

Выходя из зала, зрители отмечали, что давно так не смеялись.