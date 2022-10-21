Фестиваль йоги в Воскресенске вышел в финал национальной премии | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 11:56 Фестиваль йоги в Воскресенске вышел в финал национальной премии

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Фестиваль Yoga fest vsk 2022 в Воскресенске стал финалистом национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS. Он может получить знание лучшего туристического спортивного события.

Авторами идеи фестиваля стали преподаватели клуба YOGA VSK. Их занятия проводят в парке усадьбы и культурном центре Кривякино. Мероприятие объединило экспертов в области йоги и любителей здорового образа жизни.

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Для гостей фестиваля организовали чайную церемонию, массаж, мандалоплетение, махенди, музыкальные выступлении и другие активности. Для детей подготовили особую программу, а в центре мероприятия стала презентация бренда одежды.

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Проект стал вторым, номинированным на премию, от команды центра усадьбы Кривякино.

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