Подмосковье 11 июля 2023, 17:10 Фестиваль йоги прошел в парке усадьбы Кривякино

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Фестиваль йоги прошел в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск. «Йога Фест» стал площадкой, где можно встретить интересных людей, получить позитивные эмоции и позабоиться о здоровье.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Он проводится в городском округе Воскресенск уже пятый год.

Участники обменивались опытом, участвовали в мастер-классах и практиках, общались с единомышленниками и наслаждались природой усадьбы.

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