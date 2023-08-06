06 августа 2023, 18:08
Фестиваль йоги прошел в Одинцове
В парке «Раздолье» в Одинцове состоялся фестиваль йоги. Более 50 специалистов продемонстрировали посетителям авторские техники и методики.
По словам организатора мероприятия Анны Тресвятской, в прошлом году событие прошло на четырех площадках с участием 30 мастеров, сейчас фестиваль расширили.
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«Мероприятие носит статус благотворительного. У нас есть подопечный Иван из Одинцовского округа, у него ДЦП, и мальчику очень нужна реабилитация. В прошлом году все собранные на фестивале средства были переданы его семье, и в этом году мы планируем собрать больше», — подчеркнула она.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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