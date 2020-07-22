Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье в августе. На нем выступят Игорь Бутман и Лариса Долина

Международный музыкальный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье в августе. Музей-заповедник «Горки Ленинские» примет мероприятие, которое вошло в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. На фестивале выступят Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Мазаев и другие звезды.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 22 и 23 августа пройдет VI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». В этом году на сцену выйдут бессменные хедлайнеры мероприятия Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Сергей Мазаев.

Среди участников фестиваля будут также: трио Олега Аккуратова, певица Fantine и ее группа, победитель самого престижного джазового конкурса планеты — Евгений Побожий и его квартет, победители конкурса #STAYHOMEJAZZCHALLENGE — группа Plank’s ’Tone и многие другие.

Последние два года «Jazzовые сезоны» входили в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей страны.

«Для нас „Джазовые сезоны“ — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд», — отметил художественный руководитель фестиваля, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Он добавил, что на фестивале как всегда будет великолепный и качественный звук.

«Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», — пояснил Игорь Бутман.

На фестиваль в разные года приезжали Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Трио Джоны Нильссона, Квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль, группа Oregon.

Интересное для себя на фестивале найдут не только ценители джаза, но и любители живописи, спорта и просто желающие приятно провести свои выходные в прекрасном месте в кругу родных и друзей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Подмосковья.