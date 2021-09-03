Фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-Fest» пройдет 5 сентября в Архангельском

Четвертый ежегодный фестиваль итальянской культуры пройдет 5 сентября в усадьбе «Архангельское». Он посвящен крупнейшему итальянскому художнику, мастеру фресок и гравюр Джованни Баттиста Тьеполо.

В собрании Юсуповых было 11 картин художника. По числу и качеству полотен это самое большое собрание работ Тьеполо в России.

В этом году темой фестиваля стал венецианский карнавал. В рамках мероприятия также пройдет выставка картин итальянских мастеров, выступления артистов. Кроме того, в программе заявлены мастер-классы, Face Art, квесты, Italian public talk, цирк и опера. Для детей обустроят отдельную зону с различными шоу и театральными спектаклями.

Фестиваль был создан в 2017 году музеем-усадьбой «Архангельское» вместе с Итальянским институтом культуры и приурочен к открытию в музее зала Тьеполо.

«Тьеполо-Fest» — сплетение итальянской и русской культурной жизни. Это встреча с классическими и современными образцами изобразительного искусства, музыки, литературы, театра, а также площадка для выступления мэтров и творческой молодежи.