Подмосковье 15 сентября 2023, 09:44 Фестиваль истории и гастрономии пройдет в Подольске 17 сентября Фестиваль "Вильям Похлебкин"

Читать 360tv в

Музей-заповедник «Подолье» пригласил на первый историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». Он пройдет в Подольске 17 сентября, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник приурочен к 100-летию со дня рождения известного советского и российского ученого, историка, журналиста и писателя, специалиста по истории международных отношений, знатока кулинарии Вильяма Похлебкина.

Реклама

На фестивале пройдет конкурс профессиональных поваров. Гости смогут посетить мастер-классы и дегустации. Также запланированы театрализованные постановки о чаепитии и кулинарных пристрастиях Владимира Ильича Ленина. Экскурсоводы пригласят гостей в историко-гастрономическое путешествие по Подольску. Библиотекари проведут познавательную программу о кулинарии по книгам юбиляра.

На встречу с читателями придет Елена Мухина, бывший редактор газеты «Неделя». Откроется выставка личных вещей Похлебкина «Из неподъемного портфеля». Желающие смогут посмотреть документальный фильм о жизни ученого от киностудии «М-АРТ продакшн».

Начало в 13:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».