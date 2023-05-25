Подмосковье 25 мая 2023, 11:24 Фестиваль исторических костюмов пройдет в Павловском Посаде 27 мая https://welcome.mosreg.ru/

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Жителей и гостей Подмосковья приглашают на фестиваль исторических костюмов, который пройдет в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 27 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрителям покажут историческое дефиле и концертную программу. Кроме того, все желающие смогут посетить ярмарку с сувенирами ручной работы. Фестиваль начнется в 11:00. Вход свободный. Подробнее с информацией о мероприятии можно ознакомиться на главном туристическом портале Подмосковья.

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