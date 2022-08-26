Фестиваль искусств «Город А» соберет участников из 9 стран в Подмосковье

Финал крупного молодежного фестиваля искусств «Город А» в Красногорске соберет участников из девяти стран. Это семь тысяч человек. Приедут и ребята из ДНР, отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Заключительный этап конкурса продлится с 1 по 4 сентября, а участниками станут ребята со всей России и из стран СНГ. На два дня Красногорск превратится в арт-музей под открытым небом.

Там развернут 16 творческих площадок. Одаренная молодежь покажет себя в разных направлениях: граффити, паркур, короткометражное кино, скейтбординг, стрит-данс, файер-шоу, стрит-байк, Dj и не только.

Очень здорово, что у нас в Подмосковье скоро соберется такое количество молодежи. Это 57 регионов, девять стран, семь тысяч участников. Ждем большого количества гостей Екатерина Швелидзе.

Команда-победитель выиграет 300 тысяч рублей. Екатерина Швелидзе поблагодарила партнеров за поддержку проекта.

«Фестиваль появился в 2018 году как небольшой конкурс. Затем он превратился в большой не федеральный, а международный проект. Мы всегда открыты для творческих, креативных идей и проектов», — подчеркнула она.

В прошлые выходные Балашиха провела «Культурный код». Приехали почти 90 художников из 20 стран.

«Особенно приятно, что, несмотря на происходящие события, ребята из других стран, занимающиеся творчеством, своим делом, с удовольствием приезжают в Подмосковье, творят с нами», — отметила Швелидзе.

Фестиваль-конкурс «Город А» поможет креативной молодежи громко заявить о себе. Вместе с ними свое творчество покажут и ребята из Донбасса.

«В этом году еще в рамках „Города А“ к нам приедут ребята из ДНР. И пусть это небольшая делегация, но все же здорово, что они тоже будут вместе с нами. Мы хотели бы поделиться с ними своим опытом, продолжить наше сотрудничество», — отметила Екатерина Швелидзе.

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