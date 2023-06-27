Подмосковье 27 июня 2023, 13:15 Фестиваль искусств Чайковского в Клину завершится спектаклем театра «Геликон-опера» Музей-заповедник П. И. Чайковского

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В музее-заповеднике Чайковского в Клину продолжается IX Международный фестиваль искусств имени композитора. Он завершится 2 июля спектаклем «Свадьба Фигаро» от музыкального театра «Геликон-опера». Постановку покажут на большой сцене, начало в 20:00, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Уже 28 июня в 17:00 в Сестрорецком парке на сцене на воде состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. В этот же день в 20:00 на большой сцене МХТ имени Чехова покажет программу «Истории любви». Перед зрителями выступят Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Наташа Швец и другие.

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На следующий день, 29 июня, в 17:00 в Сестрорецком парке пройдет концерт «Молодые дарования России». В нем поучаствуют солисты юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, стипендиаты Губернаторской премии и учащиеся детских школ искусств Подмосковья.

Уже 30 июня в 20:00 на большой сцене состоится концерт с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Также 1 июля в 20:00 в комплексе «Изумрудный лес» выступят солисты Молодежной оперной программы Большого театра. В это же время на большой сцене пройдет концерт большого джазового оркестра Петра Востокова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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